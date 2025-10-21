قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
الذهب يلتقط أنفاسه بعد صعود قياسي مع جني المستثمرين للأرباح

وكالات

انخفضت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن سجّل المعدن الأصفر مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة، مدعوماً بآمال خفض إضافي لمعدلات الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي، وبتزايد الطلب على الملاذات الآمنة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4331.75 دولاراً للأونصة، بعدما بلغ مستوى قياسياً عند 4381.21 دولاراً يوم الاثنين. أمّا العقود الآجلة للذهب الأميركي لتسليم ديسمبر كانون الأول فاستقرّت عند 4356.30 دولاراً للأونصة.

قال كبير محللي السوق في شركة «KCM Trade» تيم ووترر لرويترز: «عمليات جني الأرباح وتراجع تدفقات الملاذات الآمنة تسببتا في الحدّ من ارتفاع أسعار الذهب اليوم... وأيّ تراجعات في الأسعار ستُعَدّ فرصاً للشراء طالما واصل  الفدرالي نهجه الحالي في خفض معدلات الفائدة».

وتُظهر أداة «CME FedWatch» أن الأسواق تُسعّر بالكامل خفضاً لمعدلات الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية هذا الشهر، وخفضاً آخر في ديسمبر كانون الأول. ويُعرف عن الذهب، باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً، أداؤه القوي في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة.

وأضاف ووترر: «الارتفاع الحالي في أسعار الذهب لا يزال يمتلك مجالاً إضافياً للصعود، ما لم تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مفاجآت صعودية غير متوقعة».

من المقرر صدور البيانات يوم الجمعة بعد تأجيلها بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، ويُتوقّع أن تُظهر ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم.

وامتدّ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى يومه العشرين يوم الاثنين، بعد أن فشل مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي للمرة العاشرة في كسر الجمود القائم. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الاثنين إنّ الإغلاق من المرجّح أن ينتهي خلال هذا الأسبوع.

وتسبّب الإغلاق في تأجيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية، ما ترك المستثمرين وواضعي السياسات في «فراغٍ معلوماتي» قبيل اجتماع الفدرالي الأسبوع المقبل

وعلى صعيد التجارة، من المنتظر أن يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بنائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في ماليزيا هذا الأسبوع، في محاولة لتجنّب تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 51.83 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1,627.53 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1,497.62 دولاراً للأونصة.

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

