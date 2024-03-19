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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد انتهاء المهلة أمس..مفاجأة بشأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الأيام القادمة

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

علق ممدوح الحسيني خبير التنمية المحلية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب السابق على انتهاء مهلة الحكومة لإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح الحسيني في تصريحات خاصة لصدى البلد أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون التصالح في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي ووفقا للقانون فإن المهلة تنتهي 18 مارس، موضحا أن المهلة انتهت وهو ما يخالف نص القانون.

وبرر الحسيني عدم صدور اللائحة خلال المهلة المحددة قائلا :" نظرا لتشابك القانون وأهميته البالغة لعدد كبير من المواطنين فاللائحة تحتاج لأن تكون أكثر توضيحا لكافة المرادفات والمصطلحات والجوانب المادية".

أهمية لائحة قانون التصالح

وأكد  على أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امال كبيرة عليه، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم

ونقل الحسيني شكاوى المواطنين الذي صدر ضدهم أحكام ويتم التأخير عليهم انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.

موعد صدور لائحة قانون التصالح

وتوقع عضو محلية النواب بالبرلمان السابق، صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال اليومين القادمين، من أجل فتح باب التصالح أمام المواطنين.

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