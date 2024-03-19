مصادر تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث حريق مصحة الإدمان بالإسماعيلية

كشفت مصادر طبية الحالة الصحية للمصابين في حادث حريق مصحة لعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الإصابات تنوعت بين الحروق من الدرجة الثانية والثالثة والاختناق.

أضافت المصادر، أن اثنين من المصابين يمتثلان الشفاء وحالتهما مستقرة، ودخول 3 العناية المركزة.



ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ٧ آخرون داخل مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية.



وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان بحى الأسرة.

كما وجه اللواء شريف بشارة المحافظ بسرعة اسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة، وتم نقل المصابين وعددهم ٧ إلى مستشفى الجامعة.

وتم نقل المتوفيين وعددهم ٣ إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية ويتم استكمال التحقيقات الان بواسطة جهات الاختصاص.

وتبين أن المصحة التي وقع بها الحادث مكونة من 3 طوابق، أرضي و2 علوي على مساحة 150 مترًا، وتبين نشوب الحريق بالطابق الثاني نتج عنه إحتراق محتوياته بالكامل.

أسفر الحادث عن مصرع كل من كريم.ن 30 سنة حاصل على ثانوية عامة مشرف بالمصحة، محمد.ي.ا 24 سنة من نزلاء المصحة، محمد. ص 41 سنة من النزلاء وجميعهم من محافظة بورسعيد وتم نقلهم إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.

كما أصيب في الحادث كل من النزلاء يوسف ا ع 24 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية، محمد أ م 31 سنة بدون عمل ومصاب بحروق من الدرجة الثالثة، والنزيل ربيع م م 42 مصاب بحالة اختناق، عيادة م ع 28 سنة وصاب بحروق، محمود م م 34 مصاب بحروق، محمد أ 31 سنة مصاب باختناق، عبد الله م ط 18 سنة مصاب باختناق.