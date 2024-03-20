ننشر جداول اللجان الانتخابية للمحامين بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية

أعلنت نقابة المحامين بيان اللجان الانتخابية والتسلل الانتخابي بكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

انتخابات المحامين 2024

وتجرى الانتخابات يوم السبت المقبل الموافق الثالث والعشرين من مارس الجاري، لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي في انتخابات المحامين 2024، يبحث عنه الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لمعرفة المقرات واللجان .

يوفر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، خدمة الاستعلام عن المعلومات الانتخابية للتصويت في انتخابات المحامين 2024 وذلك من خلال الرابط

https://egyls.com/elections

، باستخدام رقم القيد للمحامي، وذلك تيسيرا على السادة المحامين أثناء عملية التصويت.

أطلق المركز الإعلامي لنقابة المحامين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها السادة المحامون المقيد أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة العامة، المقرر انعقادها في الثالث والعشرين من مارس الجاري.

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