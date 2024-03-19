أحمد موسى يكشف سر تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

أكد الإعلامي أحمد موسى أن عدم انتهاء اللائحة الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء قد يحدث أزمة، مشيرا إلى أن وزارات (الإسكان، الزراعة، التنمية المحلية) شكلت لجنة لتوحيد الآراء حول اللائحة التنفيذية.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن التصالح في مخالفات البناء ينهي أزمات كثيرة للمواطنين وعلى رأسها الحبس والغرامات، موجها الشكر للمستشار حنفي جبالي والنواب على مناقشة موقف اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بجلسة البرلمان اليوم.

وقال أحمد موسى إن القانون الجديد يساعد كل الأطراف واللائحة يتمكن المواطنين من توفيق أوضاعهم.



