علاء خالد يكشف لـ صدى البلد عن مشاركته في مسلسل صدفة

تحدث الممثل الشاب علاء خالد، عن كواليس تصوير مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، وعن شخصيته في المسلسل الذي يعرض حالياً ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قنوات الحياة وCBC وDMC.



وقال علاء خالد، في تصريح خاص لصدي البلد ": "بقدم شخصية نبيل خالد عباس فى مسلسل صدفة ونبيل هو أقرب طالب للمدرسة صدفة ونبيل شاب والده توفي وهو صغير وقاعد مع مامته وأخوه الصغير وبيحب المذاكرة والدراسة جدًا والطالب اللي بيطلع من الأوائل كل سنة دحيح الدفعة".





كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم

تابع علاء خالد قائلا اللوكيشن بالنسبالي عائلتي وبحب الكرو كلو عشان معظمهم اصحابي اصلاً واشتغلنا مع بعض من زمان ف بنكون مبسوطين واحنا بنصور وفية تفاصيل كتير حلوة مابينا ف اعتقد ان اخر يوم تصوير هكون مضايق جداً لإني اتعود على وجودهم كل يوم واتعلمت منهم حاجات كتير ف فية ناس كتير طلعت بيهم ومن مسلسل صدفة وكانو احلي صدفة بالنسبالي.

استطرد علاقتي ب ريكا ( ريهام حجاج ) واللي رشحني لدور نبيل : اللي رشحني للدور اخويا وحبيب قلبي اللي مكسر الدنيا بمسلسل حدوتة منسية المخرج محمد محي هو اللي راشحني لدور بلال فى مسلسل صدفة واحنا اشتغلنا مع بعض فى حدوتة منسية وفخور اني كنت ف اول عمل لية من اخراجة وكنت بعمل شخصية صهيب ولما روحت شركة الانتاج عشان امضي لمسلسل صدفة دخلت عشان اسلم على استاذة ريهام حجاج لقيتها اتفرجت على مشاهدي فى المنتاج اصلاً وقعدت تقولي اي الشطارة دي وانتا زي القمر وبرافو عليك وكلام حلو كتير حقيقي كنت طاير من الفرحة وقتها وانا كل اللي كان على لساني كلمة هو انا بحلم صح بس حتي واحنا فى كواليس مسلسل صدفة كنا بنصور مشهد انا وريكا مع بعض طلعت موبيلي عشان اوريها مسدچ كنت بعتهولها من ٢٠١٧ على الفيسبوك يعني من ٧ سنين بظبط اني بحبها جداً ونفسي اشتغل معاها وحصلت فى مسلسل صدفة فى ٢٠٢٤ واعتقد ان دي احلي صدفة فى الدنيا

اختتم علاء خالد قائلا في صدفة حصلت ان اول مسلسل اشتغلة فى حياتي كان ضد مجهول مع غادة عبد الرازق كان المؤلف ايمن سلامة ودلوقتي مسلسل صدفة انا من ابطال العمل والمؤلف برضو استاذ ايمن سلامة ف دي صدفة حلوة من ضمن الصدف اللي حصلت فى المسلسل

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.