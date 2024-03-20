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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أية سماحة رفقة شيكو داخل كواليس مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد"

أية سماحة وشيكو
أية سماحة وشيكو

نشرت الفنانة أية سماحة صورًا رفقة شيكو من كواليس مسلسل “نور خالد ووالده خالد نور” الذى من المقرر عرضه فى النصف الثاني من شهر رمضان 2024.

وكتبت أية سماحة ، معلقة: “اللقطات اللي واخدنها كلها طبيعية”.

ومسلسل "خالد نور وولده نور خالد"،هو مسلسل كوميدي حيث يعمل "علي" ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري حيث يضطر لدخول السجن أحيانا ومرة أخري لمُستشفي الأمراض النفسية وغيرها من المطبات اليومية والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.  

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

وعلى صعيد متصل ، تشارك أية سماحة فى مسلسل كامل العدد بلس1، بطولة الفنانة دينا الشربيني الذى يعرض حاليًا فى الموسم الرمضاني.

ويشارك في بطولة مسلسل كامل العديد من الفنانين، منهم الفنان شريف سلامة، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت ممزوج بالكوميديا، وهو مكون من 15 حلقة.  

فيما تواصل آية سماحة تصوير مسلسلها الجديد سيب وأنا أسيب، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، وأحمد سلطان، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، ومن إخراج وائل إحسان.

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أية سماحة رفقة شيكو داخل كواليس مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد"

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