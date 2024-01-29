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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد وفاة والدته .. شقيق ناهد السباعي يدخل المستشفى

ايه سماحة ومحمد السباعي
ايه سماحة ومحمد السباعي

نشرت الفنانة آية سماحة صورًا بصحبة زوجها محمد السباعي شقيق الفنانة ناهد السباعي بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى. 

وعلقت آية على الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: فى الأوقات الجيدة والسيئة دائماً أكون بجانبك، بحبك أكتر مما تتصور.

وبعد انتشار الصور على السوشيال ميديا حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي “خالته” بالدعاء له قائلة: حبيبي ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك.

ايه سماحة 

وانضمت الفنانة الشابة آية سماحة إلى فريق عمل مسلسل كامل العدد، بطولة الفنانة دينا الشربيني، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

 

ويشارك في بطولة مسلسل كامل العديد من الفنانين، منهم الفنان شريف سلامة، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت ممزوج بالكوميديا، وهو مكون من 15 حلقة.  

فيما تواصل آية سماحة تصوير مسلسلها الجديد سيب وأنا أسيب، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، وأحمد سلطان، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، ومن إخراج وائل إحسان.

آية سماحة تعلن خبر وفاة ناهد فريد شوقي 
 

وكانت آية سماحة أول من أعلن خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي والدة ناهد السباعي عبر صفحتها الشخصية حيث كتبت لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله  امى التانية ناهد فريد شوقى .. إنا الله وإنا إليه راجعون .. صلاة الجنازة  عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد". 

الفنانة أية سماحة محمد السباعي شقيق الفنانة ناهد السباعي

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