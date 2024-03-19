برلماني: نحتفل بذكرى العاشر من رمضان باستكمال مسيرة التعمير وبناء الجمهورية الجديدة

قال النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ في كلمته أمام المجلس احتفالًا بذكري العاشر من رمضان إننا نحتفل بذكرى خالدة فى نفوس المصريين جيلا بعد جيل سجلها التاريخ بأحرف من نور لأبطال قواتنا المسلحة والشهداء الذين رووا بدمائهم أرض سيناء العزيزة وتحريرها من دنس العدو وسطروا ملحمة عسكرية خالدة على مر الزمان.

وقدم النائب محمد حمزه التهنئة للرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول ذكرى، حرب الشرف والعزة والكرامة” والتى أشاد بها العالم من قوة وصلابه الجيش المصرى فى معركة استطاع أن يسترد أرضه من العدو المحتل وحررت أراضيها فى حرب هى الأعظم فى التاريخ المعاصر.

وأكد النائب محمد حمزه أن العاشر من رمضان سيظل مصدر مجد وفخر للشعب المصري على مر التاريخ ، ووسام على صدور ضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، وشفيع للشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الحفاظ على الوطن ، فيه سطرت قواتنا المسلحة الباسلة ملحمة تاريخية عظيمة حولت خلالها الهزيمة إلى نصر مبين بعزيمة الأبطال وتضحياتهم الفدائية فى سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على رفعته واستقلال أراضيه.

وأضاف حمزه أن سيناء أرض غالية على الوطن ونحتفل اليوم بإسترداد الأرض وتطهيرها من المختطفين لها والإرهابيين وتنميتها زراعيًا واقتصاديًا واليوم نعبر بالجمهورية الجديدة على يد الرئيس السيسي عن طريق تنميتها واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.