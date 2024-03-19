عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نحتفل بذكرى العاشر من رمضان باستكمال مسيرة التعمير وبناء الجمهورية الجديدة

النائب محمد حمزه
النائب محمد حمزه

قال النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ في كلمته أمام المجلس احتفالًا بذكري العاشر من رمضان إننا نحتفل بذكرى خالدة فى نفوس المصريين جيلا بعد جيل سجلها التاريخ بأحرف من نور لأبطال قواتنا المسلحة والشهداء الذين رووا بدمائهم أرض سيناء العزيزة وتحريرها من دنس العدو وسطروا ملحمة عسكرية خالدة على مر الزمان.

 

وقدم النائب محمد حمزه التهنئة للرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول ذكرى، حرب الشرف والعزة والكرامة” والتى أشاد بها العالم من قوة وصلابه الجيش المصرى فى معركة استطاع أن يسترد أرضه من العدو المحتل وحررت أراضيها فى حرب هى الأعظم فى التاريخ المعاصر.

 

وأكد النائب محمد حمزه أن العاشر من رمضان سيظل مصدر مجد وفخر للشعب المصري على مر التاريخ ، ووسام على صدور ضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، وشفيع للشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الحفاظ على الوطن ، فيه سطرت قواتنا المسلحة الباسلة ملحمة تاريخية عظيمة حولت خلالها الهزيمة إلى نصر مبين بعزيمة الأبطال وتضحياتهم الفدائية فى سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على رفعته واستقلال أراضيه.

 

وأضاف حمزه أن سيناء أرض غالية على الوطن ونحتفل اليوم بإسترداد الأرض وتطهيرها من المختطفين لها والإرهابيين وتنميتها زراعيًا واقتصاديًا واليوم نعبر بالجمهورية الجديدة على يد الرئيس السيسي عن طريق تنميتها واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.

العاشر من رمضان ذكرى العاشر من رمضان مجلس الشيوخ النائب محمد حمزة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

الجو متقلب.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

ترشيحاتنا

وزير الرياضة خلال مران المنتخب: علينا بذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية|صور

بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب باكستان

سورة مفعولها عجيب في رمضان.. واظب على قراءتها كل يوم

حريق ضخم يلتهم أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان |فيديو

بايدن: الولايات المتحدة شهدت خلال 2023 أدنى معدل جرائم قتـ ـل في التاريخ الأمريكي

السعودية تعلن إرسال 1.100 سلة غذائية إلى ولاية النيل الأبيض في السودان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أية سماحة رفقة شيكو داخل كواليس مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد"

علامات فورية تظهر عند الإكثار من الشاي والقهوة.. اكتشفها

ملابس كلاسيكية.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

بقوة 986 حصانا.. مرسيدس بنز تطلق AMG GT 4-door الكهربائية 2025

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ