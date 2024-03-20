منتخب تونس يكشف أهمية بطولة عاصمة مصر وحقيقة اعتزال معلول دوليًا

قال قيس رقاز المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس، إن بطولة كأس عاصمة مصر، فرصة لنسور قرطاج للقيادة الفنية الجديدة، من أجل استرجاع ثقة الجماهير بعد المشاركة المخيبة للآمال في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023.

وأضاف رقاز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن البطولة ستكون فرصة للاعبين، لإثبات أنفسهم بأن يكون موجود الأفضل، ولا نية لوجود مركز حِكرًا لأسماء بعينها.

وأشار إلى أن منتخب تونس، وافق على بقاء بعض لاعبي الترجي ضمن صفوف فريقهم، في ظل منافسته على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن الأمر يتعلق بتشريف الكرة التونسية، على عكس المنتخب الذي يلعب بطولة ودية.

وأوضح أن هناك ظروف صحية تسببت فى غياب عدد من اللاعبين عن منتخب تونس في بطولة كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أهمية بطولة كأس عاصمة مصر لمنتخب تونس.

وواصل تصريحاته، أن علي معلول لا يمكن أن يشكك أحد في قيمته فنيًا أو أخلاقيًا، إلا أنه فضل الراحة من المشاركة في الالتزامات الدولية خلال الفترة الحالية، على أن يعود في الفترة المقبلة للمشاركة من أجل تعزيز صفوف نسور قرطاج.

واختتم قيس رقاز، بأن علي معلول على اتصال دائم مع المدير الفني للمنتخب التونسي، ولم يتخذ قرار اعتزال اللعب دوليًا مثلما تردد، خاصة وأنه من الركائز الأساسية لبلاده، متمنيًا أن يجمع نهائي البطولة مصر وتونس، بغض النظر عن البطل، مشيدًا بالإنشاءات العملاقة في العاصمة الإدارية التي وصفها بالانتصار الحقيقي لمصر.