الخشت: افتتاح مستشفى 500 500 للأورام يسهم في علاج 40% من المرضى

ترأس الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة 500 500، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، لمناقشة أخر تطورات الأعمال في المشروع، وعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع لإنجازه على الوجه الأكمل.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور محمد الخشت، بحجم تقدم الأعمال في المشروع باعتباره مشروعًا قوميًا ضخمًا، وحجم الإنجاز الذي تحقق مؤخرًا، كما ناقش أعضاء مجلس الأمناء مشاكل سلاسل التوريد العالمية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وكيفية التغلب عليها.

وناقش الدكتور محمد الخشت مع أعضاء مجلس الأمناء سبل زيادة معدل التبرعات للمستشفى من أجل إنجاز المشروع خاصة مع انتهاء المرحلة الأولى، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل في المشروع بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والتشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن المعهد القومي للأورام له دور قومي في علاج مرضى الأورام حيث يستوعب قرابة 22% من مجمل حالات الأورام على مستوى الجمهورية، ووفقا للأرقام فإن مستشفيات المعهد تستقبل سنويا ما يزيد على 350 ألف مريض، كما تجرى 12 ألف عملية جراحية سنويا، ويصل معدل تردد الحالات على العيادات وغرف العلاج الكيميائي والمعامل حوالي 1400 مريض يوميا.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن التحديات الراهنة والمتمثلة في الزيادة السكانية تستلزم سرعة إنشاء المعهد القومي الجديد 500 500 لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الحالات حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمعهد الجديد بنحو 2000 حالة يوميا مما سيسهم في مضاعفة قدرة المعهد ككل لاستقبال 3500 حالة يوميا وزيادة دوره في علاج 35-40% من مرضى الأورام على مستوى مصر.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد 500 500، يقام على مساحة 34.5 فدان، ويمثل أهمية كبيرة في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، حيث يحظى المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة السيد الرئيس للمشروع بنفسه ويعطي التوجيهات المستمرة حتى يتم العمل على أفضل وجه، وتضم أقسام المعهد الجديد مبنى العيادات الخارجية لجميع التخصصات إضافة إلى عيادات لعلاج الألم، وجناح متكامل للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والعلاج بالأكسجين ومشتقاته، والعلاجات للأمراض الأخرى كأمراض القلب، والسمعيات، وعيادات الاكتشاف المبكر، والصيدلية الخارجية، وبنك الدم.

ويضم مستشفى 500 500 بخلاف العيادات أقسام علاج اليوم الواحد وغرف عمليات وأجهزة للعلاج الإشعاعي بالإضافة إلى المبنى الإداري والتعليمي ويضم إدارتي المستشفى والمعهد ومكاتب الأبحاث الإكلينيكية ومكاتب الأقسام الإكلينيكية ومركز التعاون العلمي الدولي، ومركز تدريب ومؤتمرات متكامل، إلى جانب صالات وقاعات للمؤتمرات والتدريس والامتحانات لتشخيص وعلاج الأورام وتدريب شباب الأطباء والتمريض والفنيين. ويشمل المستشفى الجديد أيضا مركزا متكاملا لأبحاث السرطان المتطورة ومعامل الأبحاث المعملية التي تغطي جميع العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الاورام. كما يشمل المعهد منشأة متكاملة ومعتمدة لإجراء الدراسات على حيوانات التجارب، وبنوك للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.

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