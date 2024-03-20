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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشابي ألونسو يصدم ليفربول وحقيقة توليه تدريب نادي بايرن ميونخ الموسم المقبل

تشابي الونسو
تشابي الونسو

علق ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على أنباء تفاوض ناديه مع تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، لخلافة توماس توخيل.

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وأعلن بايرن ميونخ منذ فترة، أن الموسم الحالي هو الأخير لتوخيل في أليانز آرينا.

وارتبط اسم ألونسو، بتولي قيادة بايرن ميونخ وكذلك ليفربول، في ظل ما يقدمه من مستويات رائعة مع ليفركوزن، وتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، والتأهل لربع نهائي اليوروبا ليج.

وقال إيبرل، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لم أتحدث مع أي مدرب، ولم أتلق أي موافقة أو رفض".


وأضاف: "لقد لعب ألونسو في بايرن ميونخ، لكنني لا أريد أن أثير عناوين الأخبار".

وبسؤاله، هل تشابي ألونسو يتناسب مع بايرن ميونخ، أوضح: "أنا أتحدث فقط عن معرفته بهذا النادي".

وتابع: "ربما يكون أفضل قرار لدينا في النهاية، هو تعيين مدرب لم يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام".

وختم: "نعم، هناك أسماء في القائمة لم يتم تداولها في وسائل الإعلام".


وكان تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني، وجه صدمة إلى نادي ليفربول الإنجليزي، بعد رفضه الانتقال إلى تدريب الريدز في الموسم المقبل خلفا للألماني يورجن كلوب.

 

وكشفت شبكة سكاي سبورتس، أن ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، يتنافسان من أجل الحصول على خدمات تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الحالي، وأن الخيارين يروقان للمدرب كونه لعب في الناديين، وحقق  معهما إنجازات خلال فترة لعبه، إلا أنه يفضل الانتقال لتدريب بايرن ميونيخ في الوقت الحالي عن تدريب ليفربول

تشابي توخيل

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