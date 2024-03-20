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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب الكباريه المحترق بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

قررت نيابة القاهرة الجديدة، صرف صاحب البار المحترق في حادث اندلاع حريق هائل بمطعم وكباريه داخل مول بالقاهرة الجديدة من سرايا النيابة بضمان محل إقامته.


وأمرت النيابة العامة، بانتداب فريق من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق وحسر الخسائر المبدئية، كما طلبت النيابة استعجال تحريات المباحث، والتحفظ على تفريغ الكاميرات المراقبة.

حريق القاهرة الجديدة

وكشفت المعاينة الأولية لحريق مول القاهرة الجديدة عن نشوب حريق بمطعم وبار بالطابقين الثالث والرابع بالمول المكون من عدد ٤ طوابق ، والمستغل بالطابقين الأول و الثاني بنوك و شركة عقارات .

 


وتبين من الفحص وجود شخصين محتجزين بالطابق الثالث، وتم استخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية وحالتهما مستقرة ، فيما تم منع إمتداد النيران للعقارات المجاورة، بعد ان نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب بإستخدام سلالم الإطفاء الهيدروليكية ، ومنع إمتداد إمتداد النيران للمول الملاصق، ولا يوجد مصابين.


وتبين من الفحص أن الأجزاء المحترقة بالمول على مساحة 600 متر تقريباً ، ونجحت ٧ سيارات اطفاء و٢ خزان في اخماد كرات اللهب.


كانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مول تجاري في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس ، علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٧ سيارات إطفاء و٢ خزان بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وانقذ رجال الإطفاء البنوك من الاحتراق والمحال التجارية بالمول ، وجاري الوقوف علي سبب الحريق لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

الحماية المدنية بالقاهرة الخسائر المبدئية القاهرة الجديدة تحريات المباحث تفريغ الكاميرات شارع التسعين الجنوبي شارع التسعين سيارات اطفاء

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