طلاب بإعلام القاهرة يطلقون حملة «مِشكاة» للحفاظ على الآثار الإسلامية| مشروع تخرج

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان بـكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة إجتماعية بعنوان «مِكشاة» تحت شعار «ويبقي الأثر» عن الآثار الإسلامية في مصر وأهميتها، وذلك في إطار مشروعات التخرج لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

تهدف حملة «مِشكاة» إلى تسليط الضوء على الآثار الإسلامية الموجودة في مصر، وتوعية المجتمع بقيمتها و أهميتها السياحية ، والحفاظ عليها من الهلاك ، والتعريف بأنواعها و تصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة عند البعض كالتبرك بالأضرحة.

واختار الطلاب اسم «مِشكاة»، وهي عبارة عن تجويف من الزجاج يتم وضع مصباح الإنارة داخلها، حيث يعد فن صناعة المشكاوات واحدة من أهم الفنون في الحضارة الإسلامية وهي عنصر مشترك في كل الآثار الإسلامية ومميز لها ، ولا سيما في مصر التي كانت ولازالت النجم الذي يشع نور وعلم وحضارة و ثقافة و فن على مدار التاريخ.

وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، والقائمة بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة و الإعلان، وذلك تحت إشراف الدكتورة إيمان أسامة مساعد بالقسم ، وأميرة محمد علي المدرس المساعد بالقسم.

وشارك في مشروع الحملة مجموعة الطلاب هم: (ضحي محمد - منه ياقوت - سارة مصطفي - رحمة مروان - رقية رضا - محمد عبد الواحد - اسيل سامي - البتول سامي - الزهراء طارق - شوق أحمد - ملك محمد - منة الله احمد - روان محمد - أنس طه - نبيل حسام - انتصار وائل - مريم حسين - ايه أبو النور - إسراء صبحي - شروق محمد - فاطمة أحمد - مارينا اميل ).