عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: انتصارات العاشر من رمضان حطمت أسطورة الجيش الذي لايقهر

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ

هنأ النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ،  الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود، وشعب مصر العظيم بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في العاشر من رمضان.

وأضاف"البدري" في تصريحات له اليوم الأربعاء أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل  خالدة في وجدان المصريين جيلا بعد جيل، مشيرا إلي أنها جسدت ملحمة وطنية حقيقية للتضحية فداء للوطن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرب أكتوبر أكدت قدرة المصريين على تحدي الصعاب ومواجهة التحديات بمختلف أنواعها، فالعالم لايزال إلي اليوم منبهرا بما حققته القوات المسلحة وعبورها خط بارليف المنيع وقدرتها على تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر على مرآى ومسمع من العالم.

ووجه عضو مجلس الشيوخ تحية تقدير وإجلال إلي أرواح الشهداء وأسرهم وأبنائهم، على ما قدموه من ثمن غالي للحفاظ على الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا أن شعب مصر لن ينسى أبداء دماء أبنائه الذكية التي راحت في سبيل التضحية وحب الوطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة حرب اكتوبر أرواح الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

إسرائيل تزعم تصفية أربعة من كبار أعضاء لجنة الطوارئ التابعة لحماس برفح

رئيس وزراء أيرلندا يعلن استقالته من منصبه

تحقيقات حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان تكشف عن مفاجآت مثيرة

النيابة الإدارية: مصحة علاج الإدمان المحترقة غير مرخصة ولم تحصل على موافقة الصحة

قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز

على غير المتوقع.. قطع الكهرباء اليوم الأربعاء 20 مارس في هذه الأماكن والمواعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024.. وهنا ستجده بخصم 40%

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ