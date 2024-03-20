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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة مصر بسيوة تنظم ندوة حول ذكرى الشهيد وانتصارات العاشر من رمضان

ندوة بمكتبة مصر العامة
ندوة بمكتبة مصر العامة بسيوة

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة بالتعاون مع مركز إعلام سيوة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والإدارة التعليمية، وإدارة الأوقاف، ندوة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

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تحدث بالندوة التي أدارها محمد محمود مدير مركز إعلام سيوة الأئمة بإدارة أوقاف سيوة محمد أبو القاسم وعبد الله طولون وكان الحديث حول مكانة مصر وذكرها في القرآن الكريم. والمكانة العظيمة لسيناء وموقعها الجغرافي المتميز، وأهمية الذود والدفاع عن أرض الوطن ومكانة الجندي المصري.
ودورنا في الوقت الراهن من أجل نهضة مصرنا الحبيبة.

تأتي الندوة في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتعظيم دور المكتبة لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب وإيمانا بدور المكتبة كمصدر تنويرى وتثقيفى في تقديم الزاد المعرفى للنشء في المجالات والمناسبات المختلفة خاصة الدينية والوطنية

وعبر الطلاب المشاركون بالندوة عن فرحتهم بالمشاركة بالندوة لما اكتسبوه من قيم ومعرفة بمكانة وعظمة مصر عبر الزمان.

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