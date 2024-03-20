عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القابضة للمياه تشهد توقيع بروتوكول لتوصيل الخدمة لقرى مركز الحسينية بالشرقية

صدى البلد

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية ويمثلها المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة، ومؤسسة مصر الخير ويمثلها عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بالمؤسسة وذلك لتوصيل مياه الشرب النقية للأسر الأولى بالرعاية بقرى (كفر المدينة – هانون) بمنشأة أبو عمر مركز الحسينية محافظة الشرقية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن البروتوكول يمثل إحدى الخطوات الهامة في إطار جهود الشركة لتعزيز التنمية المستدامة وتبني آليات المشاركة المجتمعية لخدمة القرى الأكثر احتياجا. ويعكس الدور التنموي لمؤسسة مصر الخير في دعم الحالة المعيشية والصحية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية.

وأضاف رسلان، إن الشراكة مع مؤسسة مصر الخير تجسد الجهود المشتركة بين القطاع العام والمجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية، هذا التعاون يعكس روح العمل الجماعي والتضامن الذي نحتاجه لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وقال الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، أنه في إطار الدور التنموي الرائد للمؤسسة في المجتمع المصري وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً وتفعيلاً لدور المجتمع المدني في تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري وخاصة في القرى والريف، تم توقيع بروتوكول التعاون بهدف توفير المياه النقية لأهالي القرى المستهدفة وتحسين المناخ الصحي وزيادة الممارسات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع المحلي.

وذكر الدكتور محمد رفاعي، إن هذا البروتوكول هو استمرار للتعاون المشترك وتوحيد الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي لتوفير المياه النقية مضيفاً، أن مؤسسة مصر الخير تؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة. ونحن مهتمون بالعمل مع شركائنا في كافة محافظات مصر لضمان وصول المياه إلى كل منزل في القرى الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه وفقا للبروتوكول سيتم مد وتدعيم شبكات مياه بطول (3100) متر قطر (4) بوصة، لخدمة عدد (4,880) نسمة بقرى (كفر المدينة - هانون) بمنشأة ابو عمر – مركز الحسينية - بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة مى عزت مدير التوعية بشركة مياه الشرقية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

إسرائيل تعترف بهزيمتها المُذلة في نصر العاشر من رمضان

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان

علي جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

توجيهات عاجلة بتخفيف الأعباء عن المواطن.. الرئيس السيسي يطلع على مؤشرات الاقتصاد في ضوء الإجراءات الأخيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء يونس: تحديت نفسي في مسلسل "بـ 100 راجل"

ألوان غريبة.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملابسها| شاهد

زائر الفجر.. تفاصيل جديدة في واقعة أسد التجمع المتجول

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ