"طلاب من أجل مصر" بجامعة عين شمس تنظم دورة رمضانية

تنطلق مساء يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة ( طلبة - طالبات ) التى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بإتحاد طلاب جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

تقام فعاليات الدورة الرمضانية في كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة طلبة /طالبات على ملاعب المدينة الجامعية طلبة، ويشارك في فعاليات كرة القدم الخماسية ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب.

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طلبة) ٣٢ طالب ، ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طالبات ) ٣٢ طالبة.

ويتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- في مسابقة كرة القدم الخماسي :

(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).