حياة كريمة بأسوان تتابع 33 مشروعا لخدمة 40 ألف مواطن بقرية الكاجوج

قامت وحدة حياة كريمة بأسوان بتفقد عدد 33 مشروع بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو والتى ستخدم عدد 40 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 4 قرى فرعية وتوابع.

وقال اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأسوان بأن أعضاء الوحدة تفقدوا 16 مشروع تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وبدأ تشغليها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى وكوبرى السيارات العلوى ووحدة الإسعاف ومحطة رفع الصرف الصحى ، بالإضافة إلى مشروعات تبطين ترعة الكاجوج ، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 7 مدارس ، وإنشاء مركز للشباب وملعب قانونى ، علاوة على مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالقرية وتوابعها.

حياة كريمة

وأوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة شملت أيضاً تفقد مشروع توسعات محطة المعالجة لزيادة طاقتها الإستيعابية إلى 10 ألآف م3/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 65% ، بجانب تفقد مشروع إنشاء مبنى وحدة الشئون الإجتماعيه بنسبة 70%.

وأضاف بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب التنفيذ ، ورصد الملاحظات والمشكلات وتلافيها أولاً بأول ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة ، فضلاً عن التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

