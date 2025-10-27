قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بملتقى الرياض.. وزير الصحة: الإصلاحات الاستراتيجية تقود تحولا وتنمية اقتصادية متكاملة
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
الصحة تطلق الحملة القومية للتوعية باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الحملة القومية للتوعية باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالاضطرابات النفسية.

 وتأتي الحملة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة: إن الحملة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأولويات الوزارة بوضع الصحة النفسية في صدارة الصحة العامة. وأوضح أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليس مجرد نشاط زائد، بل حالة طبية تتطلب فهمًا وتشخيصًا مبكرًا لتحسين أداء الأطفال والمراهقين.

خطة تنفيذية محكمة لتحقيق أقصى استفادة 

وأضاف أن الحملة نسقتها اللجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بالتعاون مع شركاء متعددين، مع خطة تنفيذية محكمة لتحقيق أقصى استفادة.

وأكد أنه تم بناء قدرات الكوادر البشرية من خلال تدريب صيادلة وأطباء أسنان ومسؤولي الرعاية الصحية في المدارس والشباب بجميع المحافظات، إلى جانب تدريب 3300 أخصائي نفسي مدرسي على مستوى الجمهورية، ليكونوا نواة للتغيير ومصادر معرفية في مجتمعاتهم.

و قال الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم وسع نطاق الحملة ليشمل 12 محافظة جديدة هي: قنا، الأقصر، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، مرسى مطروح، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، أسوان، عبر تدريبات افتراضية. كما شاركت الحملة في 11 محافظة أخرى هي: القاهرة، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، سوهاج، أسيوط، المنيا، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، بالمعاهد الأزهرية.

وأضاف  أنه تم تدريب 250 متطوعًا من وزارة الشباب والرياضة لنشر التوعية في مراكز الشباب بالقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة ولاء حسني، مدير إدارة الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأعراض الاضطراب وتمييزها عن السلوك الطبيعي، وتزويد أولياء الأمور والمعلمين بمهارات التعامل السليم، مع تنمية مهارات الانتباه لدى الأطفال أنفسهم.

وتشمل الفعاليات ورش عمل وندوات تدريبية تفاعلية للأطفال والمراهقين وأولياء الأمور والمعلمين، إلى جانب أفلام توعوية ومطبوعات ورسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أوسع شريحة.

وتؤكد الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، أن التوعية المبكرة حجر الزاوية في الكشف عن الاضطراب وتحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم، مع استمرار الأنشطة على مستوى الجمهورية لبناء جيل واعٍ يتمتع بصحة نفسية متوازنة.

