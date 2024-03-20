الإعلان عن مسابقات اليانصيب في السعودية.. وبيان عاجل لوزارة التجارة

محظورة..

أعلنت وزارة التجارة السعودية استدعاء منشآت تجارية وأفراد معلنين، نظموا مسابقات جوائز "اليانصيب" على سلع تجارية تقوم على اشتراط الشراء للحصول على جوائز نقدية، مؤكدةً العمل على استكمال تطبيق الإجراءات النظامية لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وشددت الوزارة السعودية على أن جوائز اليانصيب التي تقوم على اشتراط شراء السلع والمنتجات مقابل الحصول على جوائز نقدية أو الدخول في سحوبات الجوائز أو توزيع الأموال داخل المنتجات المعروضة للبيع على المستهلكين تعد من الأنشطة المحظورة في المملكة.

وفقا لأحكام نظام الغش التجاري ولائحته التنفيذية؛ يحظر اشتراط الشراء في المسابقات التجارية كشرط للاشتراك، كما نص النظام على عدم جواز تضمين المسابقات ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف في المملكة.

وأكدت الوزارة على مراقبة التزام المنشآت التجارية والمعلنين المرخص لهم من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بضوابط تنظيم المسابقات التجارية، وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وعدم إجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها دون الحصول على ترخيص.