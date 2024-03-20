برلمانية توضح أهمية توجيهات السيسي في توفير حياة كريمة للمواطنين

أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما خاصا، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات بالعمل علي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست اثارها على اقتصاديات العالم ، الا ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة على وجه التحديد وهذا يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وجه بتكثيف الجهود لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.