مليارات الدولارات .. قطاع الغاز يكشف عن بشائر للمصريين

لا تغفل الدولة المصرية عينها منذ سنوات وعملت بكل قوة وجهد لوضع خطة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

الغاز

صادرات الغاز المصري

ويأتي ذلك لما تمتلكه الدولة المصرية من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم، بجانب إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات.

إضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبا أساسيًا في سوق الغاز العالمي.

وذكر تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي صادرات مصر من الغاز الطبيعي بلغت 2.730 مليار دولار خلال عام 2023.

12 دولة تستحوذ على صادرات الغاز المصري

وأوضح التقرير أن الصادرات تركزت في أثني عشر دولة هي:

1- تركيا بحجم صادرات 824.4 مليون دولار .

2- كوريا الجنوبية بحجم صادرات 281.73 مليون دولار .

3- اليونان بحجم صادرات 271.03 مليون دولار .

4- إيطاليا بحجم صادرات 216.64 مليون دولار .

5- إسبانيا بحجم صادرات 185.6 مليون دولار .

6- الهند بحجم صادرات 120.7 مليون دولار .

7- إنجلترا بحجم صادرات 118.5 مليون دولار .

8- سنغافورة بحجم صادرات 97.94 مليون دولار .

9- الأردن بحجم صادرات 80.6 مليون دولار .

10- فرنسا بحجم صادرات 52.41 مليون دولار .

11- رومانيا بحجم صادرات 42.34 مليون دولار .

12- تايلاند بحجم صادرات 40.8 مليون دولار .

الغاز

تجهيز شحنة غاز إلى أوروبا

كما تجهز وزارة البترول والثروة المعدنية، شحنة غاز طبيعي مسال للتصدير إلى أوروبا قبل نهاية مارس.

وقال مسؤول في تصريحات لـ"العربية"، إن شحنة الغاز المسال تصل كميتها المُحملة إلى قرابة 50 ألف طن.

وأشار إلى أن الشحنة الجديدة ستغادر من محطة إدكو ضمن مجموعة من شحنات الغاز المسال تسعى الحكومة المصرية إلى تصديرها للخارج قبل بداية فصل الصيف.

وقال وزير البترول طارق الملا، وفي بيان رسمي، يوم 5 مارس الجاري أمام وفد من لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، إن صادرات الغاز الطبيعي بلغت قيمتها العام الماضي 2023 نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي صادرات بترولية نحو 8 مليارات دولار.

وخلال 2022 بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.

بحسب المسؤول يدور إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مستوى 5.4 و 5.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، والتي توجه بالكامل للاستهلاك المحلي من الغاز وبالتحديد محطات الكهرباء التي تستحوذ على نحو 60% من استهلاك السوق.

قال إن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى محطات الإسالة المصرية مستقرة بين 1.05و 1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا وتوجه إلى محطتي إدكو ودمياط، ومنهما تُضخ كميات إلى السوق المصرية وكميات إلى الخارج آسيا وأوروبا.

أوروبا تستحوذ على 70% من صادرات الغاز المصري

وأضاف أن أوروبا تستحوذ على ما يزيد على 70% من صادرات الغاز المسال المصرية في 2024 وتأتي تركيا كأحد أكبر المستوردين مع إسبانيا، في حين تذهب باقي الكميات إلى آسيا.

ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تستهدف مصر الوصول إليه في عام 2025.

وزير البترول

صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

وتعتزم الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"، تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموية على خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالي 1.5 مليار قدم مكعب يومياً 21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بتكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي 2024- 2025.

وأكد تقرير حكومي تفوق الصادرات المصرية من الغاز المسال في عام 2022 على قطر والجزائر وسلطنة عمان، وذلك من حيث نسبة النمو في إجمالي الصادرات مقارنة بعام 2021، إذ سجلت في الربع الأخير من العام الماضي نسبة نمو 13% على أساس سنوي وفق تقرير "أوبك" لعام 2023.

وأوضح التقرير أن صادرات مصر من الغاز المسال في إجمالي عام 2022 سجلت النسبة الأعلى على مستوى الدول العربية، إذ تفوقت على سلطنة عمان التي ارتفعت صادراتها بنسبة 6.6% وقطر 2% فقط، إذ سجلت صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2023 حوالي 7.4 ملايين طن مقابل حوالي 6.6 ملايين طن في عام 2021.

وحققت مصر رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز لتصل إلى 8 ملايين طن، وتشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب في عام 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن في عام 2021، وعليه حققت مصر المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا في التصدير للدول الأوروبية.

مصر وصادرات الغاز

الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر

ووفقًا للبيانات المعلنة، تصدرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة لصادرات وشحنات الغاز المسال المصري من محطة دمياط بحصة 27%، ثم جاءت إسبانيا بحصة 21%، وهولندا بـ9% وكوريا الجنوبية بـ6% وفرنسا بـ8%، وتوزعت الصحة المتبقية على عدة أسواق أخرى، واستحوذت الأسواق الأوروبية مجتمعة بما فيها المملكة المتحدة وتركيا على نحو 82% من إجمالي صادرات محطة دمياط للإسالة خلال العام الماضي.

ووفق التقرير، فإنه مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر وتعميق أسواق الغاز الطبيعي المسال الأوروبية المتوسطية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المتنامي لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي، وعليه فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاعتماد على هذه الشراكة التي تُعد محورية في جهود الاتحاد لتنويع واستقرار الإمدادات لمواطنيه.

وأكد التقرير أن بناء شراكات جديدة مع مصر يعد أمرا أساسيا في الوقت الذي يبتعد فيه الاتحاد الأوروبي عن إمدادات الغاز من موسكو وبالإضافة إلى تعزيز التشاركية الحالية مع مصر.