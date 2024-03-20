الملا: الفرصة مهيأة لضخ الاستثمارات في مشروعات البحث عن البترول والغاز

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفرصة مهيأة أمام قطاع البترول وشركاؤه العالميين لضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة ومشروعات البحث عن البترول والغاز وتطوير خطط العمل بها خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الاصلاحات بالاقتصاد المصري وبدء مرحلة العمل علي الاستقرار الاقتصادي و تجاوز التحديات من خلال رؤية واضحة تنفذها الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى وجود إمكانات واحتمالات واعدة ومقومات كبيرة لزيادة الانتاج يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة وتحفز ضخ المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول التي عقدت عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2024 - 2025 .

وخلال الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول اثني الوزير علي ماحققته الشركة من نتائج ايجابية في مجال زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بالصحراء الغربية، ووجه الشركة ببذل اقصي جهد لإستغلال الفرص والامكانيات المتميزة التي تتمتع بها لزيادة انتاج البترول الخام من خلال التركيز علي انشطة المسح السيزمي وحفر مزيد من الابار الاستكشافية ، كما شدد علي اهمية الاستمرار في الالتزام بتطبيق معايير السلامة .

كما شدد الوزير خلال الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول علي اهمية التركيز علي حفر ابار استكشافية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وزيادة التنسيق المشترك وتضافر الجهود من اجل الاسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة ، و دعم مستويات الانتاج من الحقول القائمة مثل حقل آتول.

واستعرض المهندس ثروت الجندى رئيس شركة عجيبة للبترول ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024- 2025 ومؤشرات الأداء لموازنة العام المالى الحالى 2023- 2024، موضحا أن الشركة نجحت فى تطوير قدراتها الانتاجية من الغاز الطبيعى بالصحراء الغربية لتصل إلى 80 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال زيادة معدلات الإنتاج فى الخط الواصل بين حقول أركاديا ومحطة غاز السلام بشركة خالدة لتصل إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً، إضافةً إلى مد خط آخر من حقل فراميد إلى شركة بدر الدين لمعالجة 24 مليون قدم غاز يومياً من انتاج الحقل.

ولفت "الجندي"، إلى العمل على استكمال إنشاء محطة تجميع ومعالجة الغاز الطبيعى بسعة 100 مليون قدم مكعب يومياً للربط مع مجمع غازات الصحراء الغربية، موضحا أن ذلك يأتي في ظل نجاح الشركة في تحقيق خطتها الإنتاجية خلال النصف الأول من العام المالى الحالي بمتوسط انتاج يومى حوالى 6ر29 ألف برميل زيت خام يومياً و80 مليون قدم مكعب غاز يومياً وذلك من خلال حفر 21 بئرا تنمويا واستكشافيا وتنفيذ 194 عملية صيانة آبار.

وأشار إلى أنه من المخطط ضخ استثمارات تبلغ حوالى 500 مليون دولار للعام المالى المقبل 2024- 2025 مستهدفة معدلات انتاج يومية بنحو 30 ألف برميل زيت خام و119 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال العام المالى 2024/2025.

ولفت إلي أن الشركة تستهدف حفر ٧ آبار استكشافية جديدة للبترول والغاز في مناطق مليحة وجنوب غرب مليحة خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى والعام المالي المقبل بعد أن حققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كشفين جديدين بمنطقة مليحة المدمجة بالصحراء الغربية وهما ندي إيست 002X وأيريس 001X بمعدلات انتاج تتخطى ألفي برميل زيت خام وحوالى 10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً.

ونوه بأنه تم الانتهاء من مشروع المسح السيزمي وجارٍ معالجة بيانات المسح الذي يعطي فرصا أكبر لنجاح جهود حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية، وفي مجال الاستدامة البيئية تم البدء فى الاستفادة بكميات من غازات الشعلة بمحطة الخام كمصدر للطاقة كمرحلة أولية وجارٍ التجهيز لإستغلال باقى الكميات المتاحة بما يحقق مردودا بيئيا واقتصاديا للحد من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تحقيق وفر نتيجة تقليل استخدام السولار بحقول منطقة مليحة ، كما تم تحقيق 11 مليون ساعة عمل آمنة خلال عام 2023 نتيجة الالتزام بتطبيق معايير السلامة وجهود التوعية بها.

ومن جانبه، أشار المهندس حسام زكى، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، إلى نجاحها في تحقيق معدلات انتاج يومية خلال النصف الأول من العام المالى 2023 - 2024 تقدر بنحو 400 مليون قدم مكعب غاز و 9300 برميل متكثفات، والحفاظ على معدلات انتاج حقل آتول في شمال دمياط وتذليل التحديات لتحقيق المعدلات المقدرة لإنتاج الحقل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في ظل كفاءة التشغيل العالية لجميع الأصول البرية والبحرية.

وألمح أن الشركة تخطط للإعداد لحفر بئر استكشافية للطبقات العميقة بحقل آتول خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تحليل البيانات الحديثة التى تم جمعها باستخدام احدث التقنيات في مشروع جمع معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد ، وهو ما يساعد علي تقييم الفرص الاستكشافية لطبقات حقل أتول العميقة، كما أكد انتهاء الدراسات الهندسية الأولية لمشروع تنمية وانتاج الغاز من حقل هارمتان بالبحر المتوسط والاعداد لتنفيذ المشروع لحفر 3 أبار من خلال منصة بحرية لإنتاج 150 مليون قدم مكعب غاز و 3300 برميل متكثفات يومياً.

وأوضح أنه في مجال الاستدامة تم تركيب خلايا الطاقة الشمسية بالمبنى الرئيسي للشركة لترشيد استهلاك الطاقة وجار الانتهاء من تنفيذها ، كما تستمر في اطار مسئوليتها المجتمعية في تقديم التدريب العملي على الألات والمعدات لنحو 72 طالب من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، كما واصلت اداؤها المتميز في مجال السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة بتحقيق معدل غير مسبوق بلغ 31 ساعة عمل آمنة منذ عام 2015 .

حضر الجمعيات العامة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و نوابه ، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الانتاج، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة، ومسئولو شركات ايني الايطالية وبريتش بتروليوم البريطانية و شل العالمية في مصر.