وحش بشوارع التجمع.. ماذا قالت صاحبة واقعة تصوير الأسد في الحي الراقي؟ فيديو

منطقة التجمع.. قالت سعاد محمد، صاحبة تصوير الأسد الذي ظهر في منطقة التجمع، إنها كانت تقود سيارتها بسرعة وأثناء ذلك تفاجأت بوجود أسد في الطريق.

وتابعت، في بث مباشر على صدى البلد، في تلك اللحظة لم أتمالك أعصابي وضغط على فرامل العربية ووقفت بالسيارة ولم أستطع التحرك وبعد لحظات استجمعت قوايا وأخرجت الهاتف المحمول وقمت بعمل بث مباشر على صفحة الفيس بوك.

وأضافت، لحظات قليلة واجتمع الأهالي في المنطقة واستطاع أحد الأشخاص الإمساك به عن طريق شبكة وعندما وصلت الأجهزة الأمنية تم الإمساك به، وبعدها تم تسليم الأسد إلى وزارة الزراعة.

وكان، أثار أسد تجول في شوارع التجمع الخامس بالأمس حديث كل وسائل التواصل الاجتماعي وباشرت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق وتم العثور عليه من قبل المواطنين.

التجمع الخامس

وقررت النيابة العامة تسليم أسد صغير (شبل) لمزرعة حيوانات، بعد أن تم العثور عليه يتجول في شوارع التجمع الأول.

وكان أحد أفراد الأمن الإداري قد فوجئوا بتجول أسد صغير بشوارع التجمع الأول، وتمكن بالاشتراك مع آخرين من الإمساك به وتسليمه لقسم الشرطة.

التجمع الخامس

من هو صاحب أسد التجمع الأول؟

وأفاد فرد الأمن أنه لم يستدل على صاحب الأسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الشبل إلى مزرعة حيوانات لحين الاستدلال على صاحبه، وتم تحرير محضر بالواقعة.