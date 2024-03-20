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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المسئولين بلغوني | تصريحات مثيرة من حسام حسن عن مباراة مصر ونيوزيلندا

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزءا من تصريحات حسام حسن بالمؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيوزيلندا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

 وكتب أحمد حسن:"أعتبر أن بطولة كأس عاصمة مصر مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولذلك وافقت على خوضها منذ أن تم عرض الأمر عليّ .. المسؤولون أبلغوني بأنهم سيعتذرون عن المشاركة بالبطولة بسبب أن هذا أول معسكر للجهاز الجديد ولكنني أصريت على خوضها لأهميتها الكبيرة حتى يظهر التعاون بين الجهاز واللاعبين".


 

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا


ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل (محمد عواد).

خط الدفاع: محمد شكري (محمد حمدي) - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - منحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش (مصطفى فتحي) - مصطفى محمد - محمود حسن «تريزيجيه».

وواصل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة  نظيره منتخب نيوزيلندا في المباراة التي سوف تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدورة الودية الدولية، التي تقام في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

 

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