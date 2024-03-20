أسد التجمع.. فيديو يفجر مفاجأة صادمة حول شبل القاهرة الجديدة.. فيديو



كشفت الدكتورة نهى الجندي المحامية عن كواليس العثور على "أسد التجمع" بعد انتشار مقطع فيديو وصور لشبل يتجول في احدى مدن القاهرة الجديدة.

وقالت الجندي ان شبل الاسد اثار ذعر قاطني المنطقة حتى نجح رجال امن المدينة في الامساك به وتسليمه للجهات المختصة.

وذكرت ان تجول حيوان مفترس في مدينة سكنية خطرا شديدا يهدد حياة سكانها وان من يقوم بتربية ذلك النوع من الحيوانات يواجه عقوبات صارمة طبقا للقانون.

عقوبات صارمة

ووفقًا للقانون رقم 23 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب من المادة 15 لـ17 التي تنص على: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من اقتني حيوان مفترس».

كما أن قانون العقوبات في المادة 244 نص على: «التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة».

الدكتورة نهى الجندي في ضيافة صدى البلد

والمادة 238 تنص على: «التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا».

أو وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات الخاصة بـ: «إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين، تكون العقوبة غرامة لا تجاوز 100 جنيه».