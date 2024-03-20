عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسد التجمع.. فيديو يفجر مفاجأة صادمة حول شبل القاهرة الجديدة.. فيديو

صدى البلد


كشفت الدكتورة نهى الجندي المحامية عن كواليس العثور على "أسد التجمع" بعد انتشار مقطع فيديو وصور لشبل يتجول في احدى مدن القاهرة الجديدة. 

وقالت الجندي ان شبل الاسد اثار ذعر قاطني المنطقة حتى نجح رجال امن المدينة في الامساك به وتسليمه للجهات المختصة. 

 

وذكرت ان تجول حيوان مفترس في مدينة سكنية خطرا شديدا يهدد حياة سكانها وان من يقوم بتربية ذلك النوع من الحيوانات يواجه عقوبات صارمة طبقا للقانون. 

 

عقوبات صارمة 

 

ووفقًا للقانون رقم 23 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب من المادة 15 لـ17 التي تنص على: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من اقتني حيوان مفترس».

كما أن قانون العقوبات في المادة 244 نص على: «التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة».

 

الدكتورة نهى الجندي في ضيافة صدى البلد 

 

والمادة 238 تنص على: «التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا».

أو وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات الخاصة بـ: «إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين، تكون العقوبة غرامة لا تجاوز 100 جنيه».

أسد التجمع شبل القاهرة الجديدة مدن القاهرة الجديدة شبل الاسد حيازة الحيوانات الخطرة حيوان مفترس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق البدرشين

إصابة 4 أشخاص في حادث أعلى الطريق الإقليمي بالعياط

نار بمحيط الملعب الخماسي| إخماد حريق محدود بـ كلية التربية الرياضية بالعمرانية

بلوجر راحت البيت للتانية وضربتها| فيديو تيك توك ينتهي بخناقة بحدائق الأهرام

مصري ودولارات .. سقوط المتهمين بسرقة خزينة فندق تربية كلاب بالجيزة

لفّقت له جريمة أخلاقية بعد رفض طلب غير متوقع بـ أكتوبر|قصة مثيرة

إنقاذ المنيب من كارثة.. السيطرة على اشتعال ماسورة غاز مكسورة

لحظة إخماد الحماية المدنية نيران الأتوبيس المشتعل بفيصل.. فيديو

ترشيحاتنا

عائد الاستثمار في سهم «طلعت مصطفى» يتفوق على الذهب والدولار والبيتكوين

شاهد سبب اشتعال النار في أتوبيس قبل الإفطار بـ فيصل .. فيديو

حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية مهمة على حدود لبنان

ما اعتدت قط |مفتي الجمهورية : كل حروب مصر بدافع استرداد الكرامة

85 ديلر.. الشرطة تداهم أوكار مروجي المخدرات قبل العيد بالإسكندرية

لا حياة في غزة| السبب الأساسي لاقتحام مستشفى الشفاء.. ومفاجأة بشأن الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

بعد حادث مميت.. فورد أمام المحكمة بسبب نظام القيادة الذاتية في موستانج

بمجوهرات مبهرة.. نانسي عجرم تثير الجدل عبر انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ