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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

الضحية والمتهم
الضحية والمتهم

مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف بمحافظة الدقهلية، الذى خطفه في البداية في محاولة لإبتزاز أسرته، حتى قام بقتله وقطع جسده لأشلاء، وذلك حينما طالب المتهم من المحكمة أن يتم معاقبته بأشد العقاب على فعلته، وبعد أن اعترف بارتكابه للجريمة، وسط ذهول كل الحاضرين.

قرار عاجل من المحكمة

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدى قاسم، تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من الطالب إيهاب أشرف، إلى جلسة 21 أبريل 2024، وذلك لانتداب محامٍ للمتهم.


وصدم المتهم كل الحاضرين في قاعة المحكمة، حيث وجه حديثه للقاضي قائلا: “أنا لازم أتحاسب على قتل إيهاب حساب شديد، وأنا مش مدرس فيزياء أنا لسه بدرس وساقط في مادة”.


ولم يحضر مع المتهم محامٍ، فقررت المحكمة انتداب محامٍ له للترافع عنه في الجلسة المقبلة.


وقال أشرف عبد العزيز، والد الطالب إيهاب أشرف الذى قتل على يد مدرس الفيزياء، عقب تأجيل الجلسة، إنه يثق فى القضاء المصرى وعدالته وأن حق نجله لن يضيع.

وأضاف الأب المكلوم خلال تواجده بقاعة جنايات المنصورة، أن والدة إيهاب ما زالت في حالة انهيار مستمر، مشيرا إلى أنهما عادا أمس من أداء العمرة، وخلال الدعاء لنجلها انهارت وأغشي عليها داخل الحرم المكي. 


وأشار إلى أن “المتهم خطط وأعد لجريمته، وخلال الاتصال والبحث عن نجلي رد من هاتف إيهاب وأبلغنا بطلبه مبلغ 500‪ ألف جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه”، موضحا أنه سيتلقى المبلغ عبر 17 خط هاتف محمول

الطالب ايهاب اشرف المنصورة جنايات المنصورة قاعة المحكمة مفأجاة غير متوقعة

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