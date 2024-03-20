والد ضحية مدرس الفيزياء: المتهم طلب 500 ألف جنيه ويمتلك 17 خط لتحويل الأموال

بدأت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية نظر أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، طالب بالصف الأول الثانوي، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستاموني محافظة الدقهلية.

يترأس الجلسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركزالستاموني، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.

وقال والد إيهاب أشرف عبد العزيز، ضحية الغدر: “في نفس يوم الجريمة مدرس الفيزياء قام بنشر بوست عن نجلي وكان يدعو على قاتله، ولكنه كان يساومني للحصول على 500 ألف جنيه، وكان لديه 17 خط تليفون من أجل تحويل الأموال، وعامل حصر بـ27 ماكينة صرف أموال ليس بها كاميرات مراقبة، وأنه خسر مبلغ 300 ألف جنيه في إحدى المراهنات”.