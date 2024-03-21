مجنونة وبحب شغلى..ناهد السباعي لـ«نجوم FM»: قفزت من ارتقاع 20 متر فى محارب

حلت الفنانة ناهد السباعي ضيفة على برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، مع إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية في موسم دراما رمضان 2024، وتطرقت للحديث عن مشاركتها في مسلسل «محارب» مع حسن الرداد، قائلة: «هذا ثالث تعاون بيني وبين حسن الرداد وبحب أشتغل معه ووشنا حلو على بعض، ووافقت على المسلسل لأني كان نفسي أشتغل مع الأستاذة شيرين عادل، وأيضا عجبني الموضوع جدا خصوصا أن البطل والبطلة بيمروا بمشاكل ومش (سوبر هيرو) وإن البطل ممكن يتهزم عادي ثم يقف على قدميه».

وتحدثت ناهد السباعي عن مشهدها الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقفز من البلكونة في «محارب»، قائلة: «قدمته من أول مرة وطبعا ما فعلته خطأ ولن أكرره مرة ثانية لأنه كان زيرو أمان، واللي حصل إن كان فيه دوبلير وعمله بالفعل ولكن قدمه أكثر من مرة بشكل لم يعجبني، واليوم كان طويلا وكنت عايزة أروح البيت، ثم عرضوا عليّ أن أقدم المشهد بنفسي، وقلت لهم أنسوا لن أقفز، ثم جاء لي المصور وقال لي قدميه وسأصوره من مشهد واحد سريعًا، وكانت القفزة من على ارتفاع 20 مترا، وتحدثت مع الأشخاص المسؤولين عن تأمين المشهد وبالفعل ألقيت بنفسي سريعًا، ولم أتخيل الناس هتتبسط به بهذه الطريقة، وكان أول تريند في رمضان، واتبسطت جدا الحقيقة وأنا مجنونة بحب شغلي».

وتابعت: «لكن الصفعة التي ضربها لي الفنان محمود البزاوي الذي يقدم دور والدي على وجهي مش بجد بالطبع، وهذا ما تعلمته من عائلتي الفنية، والمخرجة أظهرته بشكل رائع الحقيقة وعندما شاهدته تخيلت أنه كان بجد فعلا، ولكن هذا ما يحدث في الواقع العنف الأسري والضغط قد يدفع الفتيات لأمور غير طبيعية مثلما فعلت الشخصية في (محارب).

وتحدثت ناهد السباعي عن وفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، قائلة: «أنا ووالدتي مررنا بإحساس الفقد سويا، شقيقي توفى في حادث سيارة فجأة، ثم والدي دخل المستشفى لمدة شهرين وتوفى، وكان لدينا طقوس نعملها سويا مثل القرآءة، وبقيت عارفة كيف أتعامل مع الفقد، ومن وأنا صغيرة والتراجيديا في حياتي كانت كثيرة الحقيقة، ومفيش حد سيكون عندي أغلى من اللي راحوا، وبالتأكيد سنجتمع سويا قريبًا، وطول ما أنا في البيت محاطة بكل حاجة تخصها من كتب أو حتى الكرسي الذي كانت تجلس عليه».

وأضافت: «والدتي كانت تحب الأدوار التي تعيش ومهمة في تاريخ الفنان، وهي جعلتني مثلها بحب السينما وأحترمها وأحاول أثقف نفسي فيها، ودائما كانت تشجعني وتدعمني لتقديم المزيد.

وأعربت ناهد السباعي عن سعادتها بالشباب الذين يقدمون محتوى على السوشيال ميديا ويقدمون معلومات لا يعرفها البعض عن تاريخ الفنانين القدامى مثل جدها الراحل فريد شوقي، مضيفة: «فيه حاجات شاهدتها من هؤلاء الشباب عن عائلتي لم أكن أعرفها الحقيقة، وأتمنى انتشار مثل هذا النوع من المحتوى».

هدى سلطان

ورفضت ناهد السباعي فكرة تقديم السيرة الذاتية لجدتها الراحلة هدى سلطان، قائلة: «لا يمكن أجسد شخصية جدتي هدى سلطان، هي كانت بيضاء وشعرها أصفر وأنا سمراء، وأكثر واحدة ممكن تقدمها هي الفنانة دنيا سمير غانم لأنها شاطرة وأيضا مغنية صوتها رائع وتقدر تقدمها بشكل أفضل بالطبع، ولكن جدي فريد شوقي لا يمكن أحد يقدمه، ووالدتي لما حاولت تقدمه سيرة ذاتية عنه وعرضت الدور على عدة نجوم خافوا».

وأشارت: «عائلتي احترموا تاريخهم وفنهم وكانوا يقدمون فن وثقافة يغيروا بها قوانين، وهي حاجات في ميزان حسناتهم، جدي بسبب فيلم (كلمة شرف) غير قانون خروج السجين لرؤية أهله».