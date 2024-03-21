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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. حكومة الدبيبة تعلن خروج معبر راس جدير عن السيطرة وإغلاقه حتى إشعار آخر

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الأمنية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فجر الخميس، خروج معبر "راس جدير" والمنطقة المحيطة به عن السيطرة، وإغلاقه حتى إشعار آخر، بعد الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدها مؤخراً.

وقالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان لها، إن هذا القرار اتخذ "نظراً للأحداث التي حصلت يوم الإثنين 18 مارس 2024 بمنفذ (رأس اجدير) والتي نتج عنها خروج السيطرة بالمنفذ والمنطقة المحيطة به".

وبحسب البيان، "أصدر وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي تعليماته بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية حفاظاً على الأرواح والممتلكات".

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء نتيجة "قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ".

وأوضح البيان أنه "تم ابلاغ النائب العام ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بمجريات الأحداث التي وقعت وإغلاق المنفذ لحين إشعار أخر، بالإضافة إلى نقل سيارات الكشف الآلي (سكنر) إلى داخل حدود جمهورية تونس وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية حفاظاً على المال العام".

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