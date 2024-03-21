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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي

صدى البلد

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية،  أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع مع استمرار الزيادة في نشاط شركات التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام انخفضت مليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 13 ألف برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت 18 ألف برميل الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، ارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 127 ألف برميل يومياً. في وقت زادت معدلات تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة.

وجاء في بيانات الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.3 مليون.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 624 ألف برميل إلى 118.5 مليون، مقابل توقعات بانخفاض 87 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن واردات الولايات المتحدة من الخام انخفضت الأسبوع الماضي 947 ألف برميل يومياً.

 

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