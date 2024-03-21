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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة «حدائق بلا أسوار».. تصل أمل الشرق فى بورسعيد

مبادرة «حدائق بلا
مبادرة «حدائق بلا أسوار».. تصل أمل الشرق فى بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم  الخميس، خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات تطوير الطرق بأحياء بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بشارع الجمهورية بنطاق حي الشرق، والتي تأتي ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية، رافقته خلالها لمياء الجيار، رئيس حي الشرق.

وقال محافظ بورسعيد إن أعمال تطوير حديقة الأمل تشمل إزالة الأسوار، وإضافة نباتات وأشجار، وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الشرق،  في ظل التطورات التي يشهدها حي الشرق مؤخرا.

مبادرة «حدائق بلا أسوار» .. تصل أمل الشرق فى بورسعيد

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جدير بالذكر أن مبادرة «حدائق بلا أسوار» وتطوير الحدائق لقى استحسان أهالي المحافظة لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحدائق.

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