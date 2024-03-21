تداول 73 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 73000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1267 شاحنة و80 سيارة.



وأضاف المركز - في بيان اليوم / الخميس/ - أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع،و617 شاحنة و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 67000 طن بضائع، و650 شاحنة و3 سيارات.



وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال ثلاث سفن وهي PROSESSOR WENGER، والحرية1، ودليلة.. وغادرت السفينة HEROIC، وعليها 54000 طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين الحرية2، وبوسيدون إكسبريس.



كما تم تداول 3300 طن بضائع و410 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي بريدج، وكوين نفرتيتي وسيناء، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1825 راكبا.