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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجوم الفن في جنازة والدة رانيا فريد شوقي

تقام صلاة الجنازة على سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد صلاة الظهر في مسجد فريد شوقي في منطقة العجوزة، إذ أنه بعدها يتمّ الدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

 


وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير، وابنة شقيقتهم ناهد السباعي، إذ كان أول الحاضرين الفنانة رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وسلوى محمد علي، والمخرج عمرو عرفة.  

 


توفيت السيدة سهير ترك، أرملة الفنان فريد شوقي ووالدة الفنانة رانيا فريد شوقي وذلك بعد معاناة مع المرض منذ أشهر.

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