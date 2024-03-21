إنذار باللون الأحمر.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية حيث تم رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: (الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة).

وذكر المركز أن بداية فترة الإنذار في الرياض تستمر حتى الحادية عشرة مساء بمحافظات الدوادمي وعفيف، وفي القصيم بمحافظات: (الخبراء، والرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وعقلة الصقور، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وعنيزة، وعيون الجواء)؛ فيما تشمل كلًّا من: (الحناكية، والمهد) في المدينة المنورة.

وتوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

ونبّه المركز في إنذار باللون البرتقالي منطقة مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة بين الساعة الثانية ظهر اليوم حتى الحادية عشرة مساء بكل من: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية).

وتشمل الحالة تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وفي الجوف والحدود الشمالية والشرقية نبّه المركز لحالة أمطار خفيفة تشمل عدة محافظات بالمناطق الثلاث، وتستمر حتى صباح الغد مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية