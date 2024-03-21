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أخبار البلد

رئيس القابضة لمياه الشرب: متابعة لحظية لجودة الخدمة بجميع مراحلها وصولا للمواطنين

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اهتمام الشركة بمنظومة المعامل وجودة مياه الشرب، حيث تم تجهيز المعمل المرجعى لمياه الشرب وفقا للمواصفات القياسية العالمية، مزودا بأحدث تكنولوجيات أجهزة التحاليل الدقيقة، ويضم أفضل الكوادر البشرية في مجال تحليل عينات المياه من الناحية الكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية لضبط وتوكيد جودة نتائج التحاليل لما يمتلكونه من خبرات طويلة في هذا المجال.

وأضاف أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمعمل المرجعى: "التحقق من جودة مياه الشرب بجميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك بمتابعة وتقييم نوعية مياه الشرب بجميع مراحل الإنتاج بدء من المأخذ وبمحطات التنقية مرورا بخطوط وشبكات نقل المياه وصولا إلى المواطنين، مع تطبيق كافة المعايير الواردة بالطرق العالمية لتحاليل المياه والصادرة عن هيئات دولية.

استعرض المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، مراحل تطور الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه شبرا الخيمة، لتنتج حاليا أكثر من 600 ألف متر مكعب يوميا، وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقليوبية بشأن التخطيط لتنفيذ توسعات بطاقة 50 ألف متر مكعب لتغطية احتياجات مدينة قليوب ضمن المخطط المستقبلى للمحطة.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لعدد من محطات ومواقع مياه الشرب والصرف الصحى، محطة مياه سيرياقوس مركز الخانكة بطاقة ١٤٥ ألف متر مكعب يوم، محطة معالجة الصرف الصحى القشيش، ومحطة مياه شبرا الخيمة بطاقة ٦٠٠ ألف متر مكعب يوم.

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