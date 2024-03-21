علي جمعة: الشـ.اذ جنـ.سيا عاص يحتاج إلى الدعاء والنصيحة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة ما هي الضوابط الشرعية للتعامل مع المثلي الجنسي؟ .

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الخميس: "احنا لا نطرد أحدا من أجل معصية وتوجه نفسي، اولا بنتعامل معاه وبندعى له وبنوجه له النصيحة الدائمة".

وتابع: "أى عاصى مثل مدمن الخمر والمخدرات، نتعامل مع الناس من مبدأ الرحمة والهداية وإن ندل على الله سبحانه وتعالى ".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.