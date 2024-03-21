نشرة المرأة والصحة| هبة مجدي تتألق بإنستجرام.. توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان .. ليلى علوي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

يعد الزنجبيل من التوابل المستخدمة بشكل واسع فى الأطباق المختلفة والمشروبات والعصائر الصحية كما أنه ذكر فى القران الكريم وكان يستخدم فى الطب النبوى.

نعرض لكم أهم فوائد الزنجبيل الصحية وذلك وفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة