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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة| هبة مجدي تتألق بإنستجرام.. توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان .. ليلى علوي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

 

ملابس كاجوال.. هبة مجدي تتألق رفقة والدتها| شاهد

 

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

 

 

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

 

يعد الزنجبيل من التوابل المستخدمة بشكل واسع فى الأطباق المختلفة والمشروبات والعصائر الصحية كما أنه ذكر فى القران الكريم وكان يستخدم فى الطب النبوى.
نعرض لكم أهم فوائد الزنجبيل الصحية وذلك وفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا

 

قوام ممشوق.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

 

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة

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