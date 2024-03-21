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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

يعد بلح الشام من أشهر الحلويات الرمضانية ويدخل البيض بشكل أساسي فى تجهيزه مما يرفع تكلفة تحضيره خاصة بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا

نعرض لكم  طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات وذلك من خلال وصفة الشيف حسن 

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مكونات  بلح الشام بدون بيض
كوب وثلث من الدقيق
كوب وربع ماء 
ظرف فانيليا 
ملعقة كبيرة زبدة 
ملعقة كبيرة زيت 
رشة ملح 
ملعقة كبيرة نشاء ذرة
فستق حلبي  للتزيين

عجينة بلح الشام
عجينة بلح الشام


طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

  • اغلى الماء على النار وضيفي الزيت والزبدة وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات وانتظري حتى الغليان.
  • أضيفي الدقيق والفانيليا وملون الطعام والملح  وقلبيهم جيدا ثم اطفى النار وضعيهم في الخلاط الكهربائي أو الكبة ثم أذيبي النشا فى كوب صغير به ماء ثم ضيفيها للخليط وامزجيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة
  • ضعي عجينة بلح الشام في كيس حلواني وشكلى أصابع بلح الشام فى طاسة زيت ساخن  وانتظرى حتى تحصلي على لون ذهبي ثم قلبيها على الوجه الآخر ثم اخرجيها ورشي عليها الشربات وتقدم .
     
بلح الشام الحلويات الرمضانية الشيف حسن طريقة عمل بلح الشام عمل بلح الشام بدون بيض

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