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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلينكن: نتوافق مع مصر بشأن رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.. أحمد فهمي يعلن إصابته بمرض القلب | أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

مصطفى بكري: المرأة الفلسطينية رمز للصمود في وجه العدوان الغاشم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المرأة الفلسطينية رمز للصمود في وجه العدوان الغاشم، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية هي الآن التي استشهدت، والأم التي فقدت أبناءها بفعل حرب الإبادة الصهيونية، والأم التي رأت ابنها يموت أمامها بسبب نقص الدواء والغذاء، فهم يستحقون كل تقدير واحترام.

 

دينا: الرقص أهم حاجة في حياتي

قالت الراقصة دينا، إنها ضحت كثيرا وقدمت حياتها ويومها وجسمها وأكلها للرقص.

 

بلينكن: نتوافق مع مصر بشأن رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الفلسطينيين أيضا لديهم الدولة التي يستحقونها بالضمانات الأمنية، مشيرا إلى أنه  لدينا عمليات إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل المشاركة والحوكمة.

 

سامح شكري: يجب إنهاء التجويع في غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم تناول أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وطبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال لقاء وزير الخارجية الامريكي.

 

تعليق غير متوقع من سمية الخشاب على صورة أحمد سعد.. فيديو

وقعت الفنانة سمية الخشاب، والفنانة أيتن عامر  ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس.

 

خضع لعملية جراحية.. أحمد فهمي يعلن إصابته بمرض القلب

كشفت الفنان أحمد فهمي، عن تعرضه لإصابة بمرض في القلب خلال عام 2016 وخضع لعملية جراحية وتعافى، قائلا: "أنا بخاف على وزني وبظبط أكلي وبحب الحلويات وفي عام 2016 خلال موسم رمضان حسيت أن وزني زاد شويه ورحت للدكتور فطلب مني فحوصات".

 

هل يجوز الإفطار على السجائر في رمضان؟.. مفتي الجمهورية يوضح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الوتر مستحب في كثير من الأمور، مشيرا إلى أنه كان النبي يحب الوتر في كل شيء، ولكن ليس على وجه الإلزام، فمن أفطر على تمرتين فلا بأس.

 

حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الفجر.. المفتي يوضح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن القرآن الكريم حافل بالآيات التي تحضُّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة.

مصطفى بكري: دولة الإمارات وقفت إلى جوار مصر في أزمة الدولار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر بلد يتسطيع بالفعل أن يكون عاملا مهما في استقرار المنطقة، مشيرا إلى أنه لدينا قيادة حكيمة تدرك التحديات جيدا.

 

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