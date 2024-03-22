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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معاذ نبيل لصدى البلد: أحمد داش لم يقصر معي ورشحني لمسار إجباري

صدى البلد

عبر الفنان معاذ نبيل عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “مسار إجبارى” بطولة أحمد داش وعصام عمر، الذي ينافس في شهر رمضان 2024، بعد 10 سنوات كاملة من ظهورهما في فيلم “لا مؤاخذة".  

 

وقال معاذ نبيل لـ صدى البلد: “سعيد جدا برجوعي للتمثيل من جديد من خلال مسلسل مسار إجباري مع صديقي أحمد داش، وهو من رشحني في البداية للعمل”.

وأضاف معاذ نبيل: “مقصرش معايا في أي حاجة والمقابلة بينا كانت لذيذة جدا بقالنا زمن مشوفناش بعض والكواليس كلها ضحك وسعيد جدا بردود فعل الناس.. أجسد شخصية زيكا شاب من منطقة شعبية صديق أحمد داش".

وأردف: "الكواليس كانت ضحك وكل واحد بياخد مساحته في الشغل وبنشتغل بدون ضغط".

 

وتابع معاذ أن أحمد داش هو سبب عودته للتمثيل، قائلا: "كنت شغال كول سنتر والسنة اللي فاتت اتفاجئت إني طلعت ترند بسبب صورتي مع أحمد داش واحنا أطفال واني شبه حسين الشحات ومن هنا رجعت العلاقات بيننا ولما عرفت إنه مضى مسلسل مسار إجباري اتصلت أباركله ومتكسفتش أطلب منه أكون في المسلسل وفعلا ساعدني في ده وعملت أوديشن واتقبلت".

 


وعن سبب غيابه قال: أنا موقفتش شغل ولكن الفكرة الطبيعية لأى طفل ملامحه بتتغير لما يكبر وأنا كنت أنشغلت مع الدراسة وثانوية عامة فمعرفتش أكون فى الفترة دى وبعدها جت كورونا"، مضيفاً أن أكثر من دعمه أهله وأصحابه.

 

واختتم أنه يتمني العمل مع كريم عبد العزيز وكل النجوم.

 

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