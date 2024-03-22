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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد العراقية تحذر من زيادة موجة الأمطار الأحد المقبل

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية ، اليوم الجمعة، تفاصيل الموجة المطرية الحالية، و أشارت إلى أن الأمطار الحالية ستزداد غزارتها ليلاً، أكدت أن موجتها ستشتد الأحد المقبل.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراق (واع): إن "موجة الأمطار التي بدأت اليوم، من المتوقع أن تشتد يوم الأحد المقبل على جميع مناطق البلاد".
وأضاف الجابري أن "موجة الأمطار الأخيرة التي بدأت يوم الاثنين الماضي، كان لها تأثير واضح على العراق نتيجة اندماج منخفضين من البحرين  الأحمر والمتوسط".


وأشار إلى أن "زخات المطر الرعدية الحالية في عموم البلاد ستزداد غزارتها ليلاً في المنطقة الشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة عن يوم أمس، أما الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة".
وأوضح أن "هذا الأسبوع سيشهد تغيرات وحالة عدم الاستقرار في الطقس"، مبيناً أن "توقعات يوم غد السبت، تشير إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع فرصة لتساقط أمطار متوسطة ورعدية في المنطقة الشمالية".


ولفت إلى أن "يوم الأحد المقبل، ستكون هناك فرصة لتساقط زخات أمطار رعدية ابتداء من الأجزاء الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبيناً أن "هيئة الأنواء الجوية تقوم بتحديث الحالة الجوية كل 12 ساعة من خلال قراءة حالة الطقس وتحديث المعلومات".


ونوه بأن "الشهر الحالي فيه تقلبات جوية وعدم وجود حالة استقرار للطقس"، لافتاً إلى أن "التوقعات تشير إلى وجود أمطار غزيرة في عدد من مناطق البلاد، وفي حال تشكل سيول سيتم نشر تقرير تحذيري".
وتابع: "وفيما يخص يوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائماً خاصة في الأقسام الشرقية للبلاد، مع أمطار غزيرة".

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