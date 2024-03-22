منتج ملابس مصري محلي يحقق نجاحا باهرا.. تفاصيل

قالت إيمان حسن، مصممة أزياء للمحجبات،:" المحجبات كن يعانين من عدم وجود ألوان وأشكال على الإيشارب والإسكارف"، متابعة: قررت أضيف بعض الألوان والتصاميم عليها.



وأضافت "إيمان حسن" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" البراند ليس مقتصر على الإيشارب والطرح فقط، ولكنه يشمل الإسدالات وبعض الملابس"، متابعة:" عشان يبقى البراند مميز لازم ننتج الأقمشة الخاصة بنا".



واسترسلت:" البراند يتم تصنيعه حاليا بشكل كامل داخل مصانعنا، وذلك لضمان الخامات والجودة المستخدمة وتحديد السعر المناسب".

وأكملت: مع مرور الوقت أصبح البراند أكبر ولدينا العديد من العمال، لتحقيق أفضل منتج ومبيعات

