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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتج ملابس مصري محلي يحقق نجاحا باهرا.. تفاصيل

إيمان حسن، مصممة
إيمان حسن، مصممة أزياء للمحجبات

قالت إيمان حسن، مصممة أزياء للمحجبات،:" المحجبات كن يعانين من عدم وجود ألوان وأشكال على الإيشارب والإسكارف"، متابعة: قررت أضيف بعض الألوان والتصاميم عليها.


وأضافت "إيمان حسن" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" البراند ليس مقتصر على الإيشارب والطرح فقط، ولكنه يشمل الإسدالات وبعض الملابس"، متابعة:" عشان يبقى البراند مميز لازم ننتج الأقمشة الخاصة بنا".


واسترسلت:" البراند يتم تصنيعه حاليا بشكل كامل داخل مصانعنا، وذلك لضمان الخامات والجودة المستخدمة وتحديد السعر المناسب".

وأكملت: مع مرور الوقت أصبح البراند أكبر ولدينا العديد من العمال، لتحقيق أفضل منتج ومبيعات
 

أزياء للمحجبات إيمان حسن مصممة أزياء للمحجبات الأقمشة الملابس برنامج صباح البلد

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