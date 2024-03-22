إشادة موسعة من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمستشفى الناس.. ماذا وجدت هناك؟

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، آن الحق في الصحة أحد أهم محددات الحق في الحياة لكل إنسان والطفل بشكل خاص، وأن الوفاء بحقوق الفئات الأكثر ضعفا وتعرضا للخطر تحتل الأولوية في منظومة حقوق الإنسان.

وأكدت "خطاب"، أن الحق في الصحة ينطوي على الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال زيارتها لمستشفى الناس الخيري للاطفال بهدف الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى بالمجان للأطفال والبالغين - بحسب بيان صادر قبل قليل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وقد قامت السفيرة مشيرة خطاب بتفقد أقسام المستشفي المختلفة والتي تحتوي على 575 سريرا، و10 غرف عمليات مجهزة لحالات القلب والصدر، يتم من خلالها إجراء جراحات القلب المفتوح لعلاج العيوب الخلقية المعقدة للقلب وتصليح وتغيير صمامات القلب وجراحات لعمل وصلات لمرضي قصور وضيق الشرايين التاجية للأطفال.

وهناك أيضا 140 وحدة رعاية مركزة، 4 وحدات للقسطرة القلبية، و48 عيادة خارجية تعمل توفير خدمات رعاية طبية عالية الجودة باستخدام أحدث وسائل التشخيص، وكافة هذه الخدمات توفرها مستشفي الناس بالمجان لقطاع عريض من البالغين والأطفال من الجنسين.

وأشادت "خطاب" بالمستوى المتميز لكافة التخصصات مثل عمليات القلب المفتوح وغيرها من الخدمات الطبية والصحية والثقافية والاجتماعية، التي تقدمها المستشفى وخاصة الخدمات المقدمة للأطفال، نظرا لأنّ الأطفال هم الأكثر تأثرا، كما أنهم أكبر وأهم شريحة سكانية في مصر.

وأكدت "خطاب"، أن ما شاهدته اليوم يماثل ويضاهي أكبر المراكز العالمية في تقديم الخدمات الطبية للأطفال بأحدث المعايير والتقنيات العالمية من خلال كوادر مهنية مدربة من الأطباء والمتخصصين وفرق التمريض والفنيين اللازمين يعملون بتفاني في هذا الصرح الطبي العملاق. المزود بآخر ما قدمه العلم في مجال المعدات الطبية الحديثة.

وأضافت "خطاب" أن هذا الجهد الكبير والتميز يدل علي الدور المجتمعي إلهام، الذي يقوم به رجال الأعمال والمواطنين من خلال الجمعيات الأهلية.

وثمنت "خطاب" دور المجتمع المدني في سد الفجوات المقدمة لغير القادرين في المساهمة بجانب الدولة في دعم الرعاية الصحية للمواطنين وبخاصه فئة الأطفال، أن صحّة الأطفال تحدد صحة الجيل القادم، وتساعد على التنبؤ بتحديات الصحة المستقبليّة.

من الجدير بالذكر أنه قامت المستشفى منذ افتتاحها عام 2019 بعمل أكثر من 7000 عملية وتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 20000 طفل.