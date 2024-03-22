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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"مقام" تقدم مزيجا من الموسيقى الفلسطينية على المسرح الصغير .. الإثنين

صدى البلد

ضمن خطط الثقافة المصرية للتواصل الدولى واستمرارا للسهرات العربية والإسلامية التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد خلال شهر رمضان تقام أمسية لدولة فلسطين بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتحييها فرقة مقام التى تقدم عروضها بمصر لأول مرة وذلك في التاسعة مساء الاثنين المقبل 25 مارس بالمسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية التى تمزج بين التراثى والمعاصر مع الحفاظ على الروح والهوية الفنية الفلسطينية حيث يتم استخدام آلات التخت الشرقي التقليدى مع آلات غربية لتنتج معزوفات آلية وغنائية بأسلوب متطور وعصرى .

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يذكر أن فرقة مقام تأسست في قطاع غزة وتعمل على صون الهوية الموسيقية الفلسطينية من خلال تقديم اسلوب خاص فى توزيع المؤلفات الآلية والغنائية ، شاركت فى مهرجانات محلية متعددة منها أثر الفراشة كما قدمت  عروضا موسيقية في مركز القطان الثقافي والمركز الثقافي الفرنسي بقطاع غزة .

الثقافة المصرية العلاقات الثقافية العربية والإسلامية العلاقات الثقافية الخارجية المؤلفات الموسيقية

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