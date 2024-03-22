عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل تأثير قرار رفع أسعار البنزين اليوم على أسعار المواصلات العامة والنقل وعلى حياة المواطن بشكل عام بعد تحريك سعر الوقود اليوم.

وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، عن أسعار البنزين الجديدة، ليكون قيمة لتر بنزين 80 الجديد11 جنيها وسعر لتر بنزين 92 الجديد 12.5 وسعر لتر بنزين 95 الجديد 13.5جنيه.

وحددت لجنة تسعير المواد البترولية ، سعر السولار الجديد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات ، وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلى بـ 100 جنيه وأسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه.

وكانت أعلنت وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع أسعار البنزين، بداية من اليوم ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

