آسف لإحباطكم.. مبابي يصدم ريال مدريد

استمر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في إثارة الجدل حول مستقبله ووجهته المقبلة، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وقد أبلغ اللاعب إدارة الباريسي أنه سيرحل مجانا في نهاية الموسم.

قال مبابي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لم أعلن شيئا، وليس لدي ما أعلنه، وقلت مسبقا إذا كان لدي شيئا سأقوله وأعلنه بنفسي".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "لم أفعل ذلك لأنه لا يوجد لدي ما أعلنه، آسف لإحباطكم، ليس لدي شيئا مثيرا لأقوله".

وتابع مبابي: "لا أخاف ولا أتخفى من أحد، إذا كان لدي شيئا لكنت قلته".

وبسؤاله عن الضجة المثارة حوله في الفترة الأخيرة، أجاب الهداف التاريخي لسان جيرمان: "لدي سؤالا لكم، هل لاحظتم أي ارتباك في أدائي؟".

وشدد النجم الباريسي: "لا أهتم بما يثار خارج حدود الملعب، سأركز على منتخب فرنسا. عندما تأتي بطولة أوروبا أعتقد أن الأمر سيتم حسمه بحلول هذا الوقت".

وأردف: "بالنسبة لي في الفترة الحالية تسجيل هاتريك مع الفريق أهم من معرفة إذا كنت سأبقى أم لا".

وتحدث كيليان مبابي في سياق آخر: "بالطبع طموحي المشاركة في الأولمبياد، ولكن لا أعرف هل سيكون بإمكاني اللعب في بطولة اليورو والأولمبياد أم لا".

وأتم مبابي تصريحاته: "لم أناقش الأمر مع بي إس جي، وأقول دائما أن القرار بيد شخص آخر، وإذا رفض سأتقبل القرار وألتزم به".