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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتهمة الاغتـ.صاب الجماعي.. إيداع روبينيو نجم ريال مدريد السابق أحد سجون بالبرازيل

روبينيو
روبينيو

أُودِعَ اللاعب السابق روبسون ديسوزا "روبينيو" أحد السجون البرازيلية، فجر الجمعة ليبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 9 سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي والتي أقرتها العدالة الإيطالية.

وأودع اللاعب الأسبق لنادي ريال مدريد بسجن "تريمبي"، الذي يقع على بعد حوالي 150 كيلومترا من مدينة ساوباولو، منتصف ليل أمس، وبعد خضوعه للفحوصات الطبية البروتوكولية.

ويعرف سجن (تريمبي)، الذي يضم نحو 400 سجينا، في البرازيل باسم "سجن المشاهير" لكونه المكان الذي تودِع به المحاكم البرازيلية، المدانين من المشاهير.

وألقت الشرطة البرازيلية القبض على لاعب كرة القدم السابق روبينيو أمس الخميس في أحد مساكنه على ساحل ساوباولو ليبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 9 سنوات.

وأدين لاعب كرةالقدم السابق في إيطالياعام 2017 بتهمة اغتصاب جماعي لفتاة ألبانية شابة في ميلانو 2013، لكن روبينيو عاش طليقا حتى هذه اللحظة في وطنه، حيث يحظر الدستور البرازيلي تسليم مواطنيه.

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