قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة في صادرات الذهب لتسجل 3.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2025
بديل وسام أبو علي.. تفاصيل تهدد صفقة الأهلي الجديدة
الشيخ محمد جاد الرب يرد على إبراهيم عيسى: تتحدث بلسان الأقزام وتطعن في الدين والقرآن
وزير الإسكان: دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق بالسويس الجديدة
أياديها البيضاء امتدت للفلاحين.. وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو
توافد كبير على مطار مرسى علم.. 6 آلاف سائح يصلون اليوم عبر 36 رحلة دولية
قلق متصاعد بين واشنطن وتل أبيب| وتحذيرات أمريكية وسط نيران السويداء
"بيعلوا الريتش"| التعليم تحذر من شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF
جردهم من ملابسهم.. الاحتلال يرتكب جريمة بشعة ضد الصحة العالمية
فرنسا: الوضع الإنساني في غزة غير مقبول وما يحدث كارثة يجب توقفها فورا
المرحلة الأولي وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2025
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد عامٍ من السهر والقلق.. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
أسماء عبد الحفيظ

لم يتبق على إعلان نتيجة الثانوية العامة سوى ساعات قليلة، وذلك اليوم لا يُنسى من ذاكرة أي بيت مصري، حين تُعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة، ويحبس الجميع أنفاسهم في انتظار النتيجة التي تحدد مصير الابن أو الابنة وتتحكم فى مستقبل بأكمله، وسط ضغوط نفسية هائلة وسهرٍ طويل وتضحيات لا تُنسى.

كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

 بعد أن تهدأ الأعصاب وتتضح الصورة، سواء كانت النتيجة ممتازة أو مرضية، يبقى السؤال الأهم:
كيف نكافئ هذا الطالب المجتهد بعد عامٍ مليء بالتوتر؟ وهل تكون المكافأة مادية فقط؟ أم نفسية وتربوية أيضًا؟

كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

أوضح الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن كيفية مكافىة طالب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة بالنجاح والتفوق.

 

لماذا تستحق النتيجة المرضية احتفالاً؟

في مجتمع يربط التفوق فقط بالأرقام والدرجات، ننسى أحيانًا أن كلمة مرضية قد تعني الكثير، فهي قد تكون:

  • ثمرة اجتهاد حقيقي في ظل ظروف صعبة.
  • إنجاز لطالب كان يعاني من مشكلة صحية أو نفسية.
  • محاولة جادة للنجاح بعد سنوات من التعثر.
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

فالمكافأة هنا ليست فقط على الدرجات، بل على الإرادة والتحمل والانضباط، وهي صفات إن زرعتها في ابنك اليوم، سترافقه مدى الحياة.

 

1. كلمة أنت فخور بيك أول مكافأة مجانية لكنها عظيمة

قد يظن البعض أن المكافآت تعني فقط هاتفًا جديدًا أو رحلة سفر، لكن الحقيقة أن الجملة البسيطة:
أنا فخور بك
قد تغيّر في حياة الطالب أكثر مما تتخيل. هذه العبارة:

  • تمنحه الثقة في نفسه.
  • تؤكد له أن قيمته لا تُقاس بالدرجات فقط.
  • تُشعره بأن أسرته تراه وتقدّره مهما كانت النتيجة.

 

2. الهدايا المادية ولكن بذكاء

لا بأس أن تُكافئه بهدية يحبها. لكن قبل أن تهرع لشراء هاتف أو كمبيوتر، اسأله أولًا:

  • ما الهدية التي تسعدك فعلًا؟
  • هل تحب رحلة مع أصدقائك؟ اشتراكًا في كورس معين؟ كاميرا لتوثيق مغامراتك؟

الهدية الذكية هي التي تناسب شخصيته واهتماماته، لا ما يراه الآباء واجبًا تقليديًا.

كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

 

3. شاركه حلم ما بعد الثانوية

سواء كانت نتيجته تؤهله للكلية التي يتمناها أو لا، فإن أجمل مكافأة تقدمها له هي أن:

  • تجلس معه بهدوء، وتتحدثان عن مستقبله.
  • تساعده في تحديد أهدافه القادمة.
  • تذكره أن النجاح لا يتوقف عند الثانوية العامة، بل يبدأ منها.

من هنا، اجعل المكافأة الكبرى هي الاستثمار في مستقبله، كأن تساعده على دخول كورس لغات أو برمجة أو تنمية ذاتية، لتكون بداية جديدة.

 

4. يوم مختلف كافئه بذكريات لا تُنسى

اصنع له يومًا احتفاليًا على طريقته:

  • إفطار عائلي مميز.
  • لافتة تحمل اسمه وكلمة مبروك
  • زيارة لمكان يحبه أو نشاط كان يؤجلّه طوال العام.
  • الفرح لا يحتاج ميزانية ضخمة، بل قلب دافئ يفكر خارج الصندوق.

5. لا تقارنه بأحد حتى لو لم تحقق توقعاتك

من أخطر ما يُدمّر ثقة الطالب بنفسه أن يسمع:
شوف ابن خالتك جاب كام؟ أو كنت أستنى منك أكثر إذا أردت أن تكافئه فعلًا، فابدأ بـ وقف المقارنات، واحتفل بإنجازه مهما كان، فهو تعب، واجتهد، وحارب القلق والخوف والضغوط ليصل إلى هذه النتيجة.

نتائج الثانوية العامة النتيجة الثانوية العامة كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة تُعلن وزارة التربية والتعليم تُعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة انتظار النتيجة ضغوط نفسية إعلان نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

محمد سعيد محفوظ

انهيار لغوي.. محمد سعيد محفوظ يستخرج 30 خطأ في بيان نقابة الموسيقيين

أقربها الخميس القادم.. جدول الإجازات المتبقية في 2025

أقربها الخميس القادم.. جدول الإجازات المتبقية في 2025

ترشيحاتنا

غزة

حزبا بن جفير وسموتيرتش يناقشان تهجير أهالي غزة وإقامة مستوطنات يهودية

أرشيفية

حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025| فيديو

غزة

بلدية غزة: آبار المياه لا تكفي سوى 12% من إجمالي احتياجات المواطنين

بالصور

جمال شعبان: القهوة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

جمبسوت لامع.. بوسي تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق
جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق
جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق

بعد عامٍ من السهر والقلق.. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

بويك تودع سيارتها الشهيرة وتستبدلها بواحدة صغيرة

بويك
بويك
بويك

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد